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Общество17 января 2022 15:14

Крещенские богослужения пройдут в 35 храмах Нижнего Новгорода

Богослужения начнутся в Сочельник и будут проходить во всех районах города
Мария СОРОКИНА
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Праздничные богослужения пройдут в 35 храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на Крещение Господне 19 января, сообщает Нижегородская митрополия РПЦ.

Крещенские богослужения будут проходить во всех районах города. Так, в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное богослужение — Божественную литургию и Великое освящение воды.

Напомним, что Крещение Господне является одним из важнейших двунадесятых христианских праздников. В этот день христиане вспоминают библейское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. У праздника есть и второе название – Богоявление.

Список всех храмов, где будут проходить крещенские богослужения, опубликован на сайте митрополии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде оборудуют шесть купелей для крещенских купаний.