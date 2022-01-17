Крещенские богослужения пройдут в 35 храмах Нижнего Новгорода

Праздничные богослужения пройдут в 35 храмах и церквях Нижнего Новгорода в ночь на Крещение Господне 19 января, сообщает Нижегородская митрополия РПЦ.

Крещенские богослужения будут проходить во всех районах города. Так, в Александро-Невском кафедральном соборе на Стрелке митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий совершит праздничное богослужение — Божественную литургию и Великое освящение воды.

Напомним, что Крещение Господне является одним из важнейших двунадесятых христианских праздников. В этот день христиане вспоминают библейское событие – крещение Иисуса Христа в реке Иордан. У праздника есть и второе название – Богоявление.

Список всех храмов, где будут проходить крещенские богослужения, опубликован на сайте митрополии.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде оборудуют шесть купелей для крещенских купаний.