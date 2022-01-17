Два отделения нижегородских больниц закрыты на карантин по коронавирусу

По данным на 17 января 2022 года, карантин по новой коронавирусной инфекции COVID-19 ввели в двух отделениях больниц Нижнего Новгорода. Об этом «Комсомолке» сообщили региональном министерстве здравоохранения.

В частности, ограничения введены во втором женском и седьмом отделении в ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 1 имени П.П.Кащенко».

Напомним, что за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 304 новых случая заражения COVID-19. Также в 40 районах Нижегородской области не выявили новых пациентов с коронавирусом.

- Коллективный иммунитет в регионе составляет 64,6%. Полную вакцинацию прошли 1 727 517 человек, - сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Известно, что вакцина для подростков в возрасте 12-18 лет "Спутник М" поступит в Нижегородскую область к апрелю 2022 года. Точная дата поступления ещё не определена, но это должно случиться в первом квартале будущего года.

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