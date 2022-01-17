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Общество17 января 2022 14:51

Нижегородская канатная дорога возобновила свою работу 17 января

Добраться до Бора или в Нижний Новгород можно до 21:00
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Нижегородская канатная дорога возобновила свою работу после временной остановки 17 января, вызванной неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает автоинформатор компании.

- Сегодня канатная дорога работает с 06:45 до 21:00, - говорится в сообщении.

Кстати, в работе канатной дороги по понедельникам и четвергам есть регламентный технический перерыв в период с 10:45 до 13:00, но сегодняшнее приостановление её деятельности не имеет ничего общего с профилактикой.

Напомним, что максимальная скорость ветра, при которой возможна работа канатной дороги составляет 15 метров в секунду. Также известна минимальная температура, при которой возможна работа дороги, она составляет -30 градусов.

Итак, время движения в одну сторону занимае всего 12,5 минут. Пропускная способность канатки 500 человек за час.

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