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Новости компаний17 января 2022 14:28

«ЛУКОЙЛ» установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе

Коробки установлены в рамках благотворительной программы компании
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«ЛУКОЙЛ» установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе

«ЛУКОЙЛ» установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе

Занятия хоккеем стали ещё доступнее для жителей сразу нескольких населенных пунктов Кстовского района. В рамках благотворительной программы Компании "ЛУКОЙЛ" новые хоккейные коробки появились в деревнях Новоликеево и Подлесово, а также в посёлках Дружный и Селекционной Станции.

17.01.2022 года депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень побывали на одной из хоккейных коробок – в поселке Селекционной Станции. Благодаря помощи ПАО «ЛУКОЙЛ» здесь установлены новые борта, защитные сетки, предусмотрено освещение. Площадку уже по достоинству оценили и взрослые, и дети.

«Прекрасно, что есть такие Компании, как ЛУКОЙЛ, которые в рамках своих программ благотворительной деятельности в тесном взаимодействии с муниципальными властями отбирают объекты социальной инфраструктуры, которые нуждаются в обновлении», – сказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич.