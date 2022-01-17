«ЛУКОЙЛ» установил новые хоккейные коробки в Кстовском районе

Занятия хоккеем стали ещё доступнее для жителей сразу нескольких населенных пунктов Кстовского района. В рамках благотворительной программы Компании "ЛУКОЙЛ" новые хоккейные коробки появились в деревнях Новоликеево и Подлесово, а также в посёлках Дружный и Селекционной Станции.

17.01.2022 года депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич и заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Антон Гребень побывали на одной из хоккейных коробок – в поселке Селекционной Станции. Благодаря помощи ПАО «ЛУКОЙЛ» здесь установлены новые борта, защитные сетки, предусмотрено освещение. Площадку уже по достоинству оценили и взрослые, и дети.

«Прекрасно, что есть такие Компании, как ЛУКОЙЛ, которые в рамках своих программ благотворительной деятельности в тесном взаимодействии с муниципальными властями отбирают объекты социальной инфраструктуры, которые нуждаются в обновлении», – сказал депутат Государственной Думы РФ Юрий Станкевич.