Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 января 2022 14:13

Нижегородские власти настаивают на восстановлении утраченного дома на Черниговской

Собственник не сообщал о своих планах по поводу сноса здания
Мария СОРОКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Снесенный дом на улице Черниговской, 10 в Нижнем Новгороде должен быть воссоздан в прежних объемах и стилистике. Как сообщили в региональном Управлении госохраны ОКН, к такому выводу пришли нижегородские власти во время недавнего совещания.

- Проведено совещание, на котором сформулирована позиция правительства Нижегородской области – дом должен быть восстановлен, - сообщили в Управлении.

В региональном Минграддеятельности, в свою очередь, отметили, что планы собственника на этот участок им не известны.

- собственник данного участка не обращался ни за получением разрешения на строительство, ни с информацией о концепции здания на месте снесенного, - добавили в Министерстве.

Напомним, собственник начал самовольный снос здания в новогодние праздники, за что теперь заплатит 200 тысяч рублей штрафа. Хотя дом и не является архитектурным памятником, он остается важным элементом в формировании архитектурного облика улицы. В связи с этим еще в сентябре было принято решение о недопустимости сноса этого объекта.