Нижегородские власти настаивают на восстановлении утраченного дома на Черниговской

Снесенный дом на улице Черниговской, 10 в Нижнем Новгороде должен быть воссоздан в прежних объемах и стилистике. Как сообщили в региональном Управлении госохраны ОКН, к такому выводу пришли нижегородские власти во время недавнего совещания.

- Проведено совещание, на котором сформулирована позиция правительства Нижегородской области – дом должен быть восстановлен, - сообщили в Управлении.

В региональном Минграддеятельности, в свою очередь, отметили, что планы собственника на этот участок им не известны.

- собственник данного участка не обращался ни за получением разрешения на строительство, ни с информацией о концепции здания на месте снесенного, - добавили в Министерстве.

Напомним, собственник начал самовольный снос здания в новогодние праздники, за что теперь заплатит 200 тысяч рублей штрафа. Хотя дом и не является архитектурным памятником, он остается важным элементом в формировании архитектурного облика улицы. В связи с этим еще в сентябре было принято решение о недопустимости сноса этого объекта.