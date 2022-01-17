Более 60 купелей для крещенских купаний подготовят в Нижегородской области

Более 60 купелей оборудуют в Нижегородской области для крещенских купаний, в настоящее время проводится подготовка мест и их проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Крещенские купания пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, а для обеспечения безопасности в местах купаний будут работать пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, сотрудники МВД, Росгвардии и медики. Всего обеспечивать безопасность нижегородцев будут 700 человек и 250 единиц техники.

- Основной причиной несчастных случаев на воде становится переохлаждение, так как организм не может возместить потерю тепла, - напоминают нижегородцам. - Для сохранения тепла можно намазать тело жирным кремом. После купания нужно сначала хорошо растереться полотенцем, потом одеться и выпить горячего чая.

В местах оборудованных купален запрещено выезжать на машинах и прочем транспорте на лёд, а также скапливаться толпами по периметру купальни. Естественно, невозможен выход людей на лед при толщине льда менее 12 сантиметров и купание в необорудованных местах.

Специалисты МЧС также не рекомендуют погружаться в прорубь более чем на одну минуту. Ещё важно идти до проруби в обуви, а раздеваться перед купанием постепенно.

С полным списком мест, организованных для купаний в Крещение Господне на территории Нижегородской области в 2022 году, можно ознакомиться в нашем материале.

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