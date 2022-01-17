Серия именных акций стартует в нижегородском зоопарке «Лимпопо» с 23 января

Некогда популярная серия именных акций вновь начнет действовать в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде, а это значит, что для обладателей определенных имён снизится стоимость билетов. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- Мы знаем, что наши именные акции очень радовали наших посетителей, люди благодарили нас и даже пытались заранее угадать, какие имена могут стать «выигрышными» в следующий раз, - поделился генеральный директор «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Так, посетить страну птиц и зверей за полцены уже 23, 24 и 25 января смогут нижегородцы, имена которых начинаются на буквы «А» и «Я».

- Выбирать имена для начала мы решили в алфавитно-зеркальном порядке. Так будет интереснее для посетителей, и создаст дополнительную интригу, - подчеркнули представители зоопарка.

Кстати, акция будет действовать как по будням, так и по выходным дням, ещё одной особенностью станет троекратное чередование дней. Известно, что для одних имён 50-процентная скидка будет предоставляться по воскресеньям, понедельникам и вторникам, а для других по четвергам, пятницам и субботам.

Естественно, для участия в акции на кассе необходимо будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. На категорию льготных граждан акция не распространяется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!