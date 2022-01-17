Шалабаев поручил районам проконтролировать вывоз мусора из дворов Нижнего Новгорода

Операторы должны сообщать, если нет возможности подъехать к контейнерам. Фото:@yuriy_shalabaev

Мэр Юрий Шалабаев поручил главам районных администраций проконтролировать ситуацию с вывозом мусора из дворов Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сам глава города в Instagram.

-После масштабного снегопада в ряде дворов сложилась ситуация, когда региональные операторы по вывозу мусора не могли своевременно выполнить свою работу. Снегопад – это не повод для того, чтобы не вывозить мусор. Главам районов необходимо работать в плотном контакте с региональными операторами, - написал Шалабаев.

По его словам, и сами операторы должны сообщать, если где-то невозможно подъехать к контейнерной площадке, и главы района должны отслеживать состояние площадок для ТКО. Проблемные участки необходимо брать на личный контроль.

По словам мэра, в последнее время от нижегородцев поступает немало жалоб по этому поводу, в том числе, в соцсетях. Все эти жалобы необходимо проверить.