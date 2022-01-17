До 500 тысяч рублей штрафа заплатит пенсионер за убийство косули в Ардатовском районе

Пятна крови и следы на снегу в лесополосе. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

65-летнего мужчину подозревают в незаконной добыче косули на территории Ардатовского района Нижегородской области. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, в начале декабря 2021 года охотовед обратился в дежурную часть межрегионального отдела полиции в Ардатове и сообщил о незаконной охоте на территории села Саконы. Прибывшие оперативники исследовали лесополосу и обнаружили на снегу бурые пятна, клок шерсти животного, следы обуви и гильзы. Возбуждено уголовное дело.

- Полицейские установили личность подозреваемого в незаконной добыче косули, им оказался 65-летний местный житель. В содеянном он признался. В его доме полицейские нашли останки убитого животного. Согласно материалам уголовного дела, сумма ущерба, причинённого незаконной охотой, составила около 120 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе.

По части 1 уголовной статьи «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов» подозреваемому грозит до 2 лет тюрьмы, либо штраф до 500 тысяч рублей.

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