Административное производство начали в Нижнем Новгороде из-за застрявшей в снегу скорой помощи

Административное производство начато в отношении управляющей компании ООО «Структура», которая отвечает за содержание улицы Таганской в Нижнем Новгороде, где 16 января в снегу застрял автомобиль скорой помощи. Об этом сообщили в МКУ «Административно-техническая инспекция».

Накануне история о том, что скорую не могли откопать более 50 минут, вызвала настоящий резонанс в социальных сетях. Вскоре информация дошла и до специалистов АТИ Ленинского района.

- По этой статье предусматриваются штрафные санкции до 40 тысяч рублей для юридических лиц, - отметили в ведомстве.

Тем временем, работа по контролю организаций, ответственных за уборку и вывоз снега с улиц Нижнего Новгорода, была усилена. Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество административных производств за ненадлежащее содержание территории в 2022 году выросло на 40%. Если в 2021 году их насчитывалось 276, то теперь 386.

- С 40 до 106 увеличилось количество административных производств в отношении ТСЖ и УК. Еще 173 административных производства возбуждено в отношении дорожных организаций и хозяйствующих субъектов, - поделились в АТИ.

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».

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