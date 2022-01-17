Ушёл из жизни исполнительный продюсер ГТРК «Нижний Новгород» Андрей Колганов

В Нижнем Новгороде ночью 17 января на 57-м году жизни скончался исполнительный продюсер ГТРК «Нижний Новгород» Андрей Колганов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор филиала ВГТРК ГТРК Назарий Зеленый.
- Андрей Анатольевич стойко боролся с тяжелой болезнью, но победить ее не смог, - подчеркнул коллега.
Андрей Анатольевич занимался продюсированием тематических и спортивных программ и трансляций, а также являлся автором и продюсером «Малые города Нижегородской области». Среди его заслуг также организация проекта «Малые игры Доброй воли».
Интерес к спортивному направлению Андрея Колганова возник не на пустом месте, ведь мужчина был мастером спорта по хоккею, участником и победителем многочисленных турниров ветеранов хоккея.
В 2019 году Колганов участвовал в конкурсе на должность министра социальной политики Нижегородской области и даже попал в десятку финалистов.
- Он был душой любого такого начинания, мог в любой момент помочь каждому, найти выход из любой нестандартной, трудной ситуации, - поделился Назарий Зелёный. - Андрей Анатольевич был добрым, порядочным и отзывчивым коллегой и другом.
«КП – Нижний Новгород» выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Колганова.
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