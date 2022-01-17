Нижегородский подрядчик получил штраф более 1,4 млн рублей за срыв сроков при расселении ветхого фонда

Директор подрядной организации «Вад.Строитель» оштрафован на сумму более 1,4 миллиона рублей за срыв сроков при расселении жителей из ветхого и аварийного фонда. Нарушение контрактных обязательств обнаружили в Большемурашкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Известно, что подрядчик заключил с районной администрацией контракт на сумму в размере свыше 58 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» организация должна была до ноября 2021 года приобрести благоустроенные квартиры для расселения жильцов ветхого фонда, но в установленный срок квартиры не были сданы.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье: «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ».

В настоящее время эта ситуация находится на контроле у прокуратуры.

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