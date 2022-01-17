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Общество17 января 2022 10:32

Нижегородский подрядчик получил штраф более 1,4 млн рублей за срыв сроков при расселении ветхого фонда

Полное выполнение обязательств по контракту находится на контроле
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Директор подрядной организации «Вад.Строитель» оштрафован на сумму более 1,4 миллиона рублей за срыв сроков при расселении жителей из ветхого и аварийного фонда. Нарушение контрактных обязательств обнаружили в Большемурашкинском районе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Известно, что подрядчик заключил с районной администрацией контракт на сумму в размере свыше 58 миллионов рублей. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» организация должна была до ноября 2021 года приобрести благоустроенные квартиры для расселения жильцов ветхого фонда, но в установленный срок квартиры не были сданы.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье: «Действия, повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ».

В настоящее время эта ситуация находится на контроле у прокуратуры.

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