Работой над проектом террасного парка в Почаинском овраге занялись специалисты ННГАСУ

Экспертная комиссия по этому проекту сформирована при министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций региона.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
Подготовкой проекта террасного парка в Почаинском овраге занялись специалисты Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Коллектив начал разработку документации по планировке территории и проектно-изыскательским работам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В порядок планируется привести территорию от улицы Малой Покровской до Скобы. В проекте необходимо будет учесть инженерную защиту склонов, реконструкцию коллектора дождевой канализации и создание ландшафтного парка. До 30 ноября 2022 года проект должен пройти госэкпретизу.
- Такая сильная профессиональная команда, несомненно, справится с чрезвычайно сложной, но крайне интересной задачей преобразования любимой нижегородцами территории в еще одно комфортное городское пространство, - поделилась руководитель министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марина Ракова.
Специалисты также отметили, что нужно провести анкетирование среди нижегородцев и узнать, что они хотели бы видеть при благоустройстве Почаинского оврага.
Напомним, что на размещения парковой зоны и IT-кластера в историческом центре города – Почаинском овраге получен инфраструктурный кредит в размере 1,6 миллиард рублей.
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