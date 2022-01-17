В 40 районах Нижегородской области не выявили новых заражений COVID-19

За минувшие сутки в 40 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 237 054 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 91 806 зараженных, а остальные 145 248 человек – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (22 106 человек) и на Бору (11 207 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (507 человек) и Спасском районе (500 человек).

Напомним, что более 1,7 миллиона человек привились от COVID-19 в Нижегородской области.

- При новом штамме «омикрон» вакцинация имеющимися вакцинами также подтвердила свою эффективность, - отметил министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

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