24 тысячи КТ-обследований при COVID-19 выполнили в Нижегородском клиническом диагностическом центре за 2021 год

24 тысячи КТ-обследований нижегородцев с новой коронавирусной инфекцией провели в Нижегородском областном клиническом диагностическом центре в 2021 году. Это на 6,3% больше, чем в 2020 году. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Среди обследованных пациентов коронавирус протекал в легкой и средней степени тяжести, таких случаев оказалось подавляющее большинство – 77,6%. Тяжелое поражение лёгких обнаружили у 6% нижегородцев, ещё в 17% случаев пневмонии не было найдено.

Также в прошедшем году по результатам КТ-исследований некоторых пациентов направляли на скрининг по раннему выявлению злокачественных новообразований лёгких.

- Эти сведения передавались в стационары и поликлиники, после выздоровления от COVID-19 таким пациентам рекомендуется дообследование с направлением в туберкулезный или онкологический диспансеры, - рассказала исполняющая обязанности главного врача ГБУЗ НО «Клинический диагностический центр» Ольга Гудушина.

Напомним, что компьютерную томография пациентов c COVID-19 проводят круглосуточно.

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