Ещё 304 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 17 января 2022 года, за последние сутки в Нижегородской области было выявлено 304 новых случая заражения COVID-19. Так, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области достигло 237 054 человека. Об этом сообщается на официальном портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 326 человек. Напомним, что с начала пандемии коронавирус побороли уже 224 040 жителей Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 10 225 человек. За минувшие сутки не справились с болезнью тринадцать нижегородцев.

По состоянию на 14 января, коллективный иммунитет в регионе составляет 64,6%. Полную вакцинацию прошли 1 727 517 человек, а прививку первым компонентом сделали 1 797 473 нижегородцев.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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