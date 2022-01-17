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Общество17 января 2022 8:43

Крещенские купания пройдут в Нижегородской области с соблюдением антиковидных мер

В настоящее время в местах, где организуют купели, проверяют воду
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Празднование Крещения Господня в Нижегородской области пройдёт с соблюдением антиковидных ограничений. Так, работа купелей и церковных служб должна быть организована так, чтобы исключить массовое скопление людей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Мероприятия должны проводиться без нарушений масочного и дезинфекционного режима, нельзя упускать из виду и социальную дистанцию в полтора метра между людьми.

Нижегородцам рекомендуют воздержаться от посещения мест с массовым скоплением людей и оставаться дома при любых недомоганиях. Однако если в планах имеется участие в крещенских купаниях, то стоит соблюдать все перечисленные антиковидные меры и регулярно обрабатывать руки антисептиком.

Кстати, от купания стоит воздержаться тем людям, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также пенсионерам, беременным и детям.

В настоящее время в местах, где организуют купели, проведен отбор воды, а сами пробы направлены на исследование.

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