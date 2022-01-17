Следователи выясняют причины гибели мужчины на пожаре в Вознесенском районе

Дом выгорел на площади 60 квадратных метров. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Доследственная проверка организована по факту гибели мужчины на пожаре в селе Полховский Майдан Вознесенского района. Об этом сообщает пресс-служба СУСКР по Нижегородской области.

Минувшей ночью загорелся деревянный дом с печным отоплением, расположенный на улице Целинной. В этом доме нашли тело 34-летнего хозяина жилища. Мужчина находился на неотапливаемой террасе. Предположительно, именно с этого места и начался пожар.

- При осмотре тела погибшего, видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Как основную версию произошедшего следователи СК рассматривают неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали в пресс-службе.

Чтобы установить причины произошедшего, следователи назначили пожарно-техническую экспертизу. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, о возгорании стало известно сразу после полуночи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.