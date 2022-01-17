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Общество17 января 2022 8:19

Работу канатной дороги приостановили из-за непогоды в Нижнем Новгороде 17 января

Сколько продлятся ограничения, пока неизвестно
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Канатная дорога, связывающая Нижний Новгород и Бор, временно приостановила работу 17 января. Это связано с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает автоинформатор компании.

Когда движение на переправе будет возобновлено, пока неизвестно. Теперь для поездки из Нижнего Новгорода на Бор или в обратном направлении придется искать другие пути. Например, воспользоваться личным автомобилем, поехать на общественном транспорте - автобусе или электричке.

Напомним, что на новогодних праздника к кассам канатной дороги выстроились огромные очереди и местные жители долгое время не могли добраться домой.

- Я конечно за туризм, но не настолько! На улице -23, а шесть кабинок проехали без остановки (билет туда-обратно), а на конечке народу толпа, - жаловались люди.

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