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Общество17 января 2022 7:29

У 52,2% нижегородцев никак не изменилось материальное положение за прошедший 2021 год

Такие данные были озвучены Институтом проблем социального управления
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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За прошедший 2021 год материальное положение 52,2% нижегородцев никак не изменилось, согласно данным Научно-исследовательского института проблем социального управления.

Однако специалисты отмечают, что в 2020 году материальное положение 47,2% опрошенных ухудшилось, а это означает, что нынешнюю «стабильность» можно считать негативным фактором.

У жителей Нижнего Новгорода материальное положение улучшилось у 18,8%, а ухудшилось у 27,6%. У жителей сельских районов материальное положение улучшилось у 7,5%, а ухудшилось у 11,8%.

- Так, на значительное улучшение надеялись 12,6%, а зафиксировали его лишь 2,1%. Тогда как значительное ухудшение предрекали 7,1%, а получили 6,1%, - рассказывает директор Института проблем социального управления Максим Лубяной. - Самая большая разница получилась у осторожных скептиков: 24,0% в прошлом январе предполагали, что к концу года их материальное положение вряд ли изменится в ту или другую сторону, а не заметили никаких изменений по итогам 52,2%.

Интересно отметить, что на значительное улучшение материального положения чаще всего рассчитывают молодые люди до 25 лет, а ставки на ухудшение делают нижегородцы в возрасте 36-45 лет.

По прогнозам на начавшийся год, 44,5% нижегородцев надеется на улучшение материального положения, 19,9% говорит об ухудшении, а 26% рассчитывает на стабильность.

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