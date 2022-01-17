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Общество17 января 2022 6:59

Два светофора не будут работать в Нижнем Новгороде 17 января

Один из них уже отключен
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Два светофора не работают на дорогах Нижнего Новгорода 17 января. Об этом информирует городской Центр организации дорожного движения.

В частности, с 09:00 до 17:00 отключен светофор на пересечении улицы Невзоровых и улицы Ижорской. А с 13:00 до 17:00 отключение электропитания произойдёт на пересечении проспекта Бусыгина и улицы Переходникова.

Автомобилистов убедительно просят пропускать участников движения, а пешеходов – убедиться перед началом движения в безопасности перехода.

Также ежедневно с 08:00 до 20:00 работает колл-центр, в котором принимают обращения местных жителей о неисправностях в работе светофоров. Звоните по номеру 428-82-58.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде на 14 дорожных участках появились светофоры с дополнительной подсветкой. Так, первый заработал на площади Минина и Пожарского, ещё 7 на проспекте Гагарина, на улице Родионова – 3,на Казанском шоссе – 2 ,и ещё один на улице Безводная.

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