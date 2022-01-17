Прямые рейсы в Воронеж запустили из Нижнего Новгорода

Прямые перелеты начали совершать из Нижнего Новгорода в Воронеж. Направление будет обслуживать компания Red Wings. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта имени В.П. Чкалова.

Полёты будут совершаться на самолётах Sukhoi Superjet 100 дважды в неделю – по понедельникам и пятницам.

Самолеты из нижегородского аэропорта будут вылетать в 16:25 и приземляться в Воронеже в 18:00. Обратный рейс вылетает из Воронежа в 18:40, прибывает в Нижний Новгород в 20:20.

Напоминаем, что полёты возобновлены с учётом соблюдения мер безопасности в связи с угрозой распространения коронавируса. Обязательны перчатки, маски и социальная дистанция. Также на территории аэропорта необходимо ограничить свое время пребывания до двух часов и минимизировать количество сопровождающих людей.

Подробную информацию о билетах и расписании можно узнать на сайтах аэропорта и авиакомпании.

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