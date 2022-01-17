Отопление и свет отключат на четырех улицах Нижнего Новгорода 17 января

Отопление и электроэнергию отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 17 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО и ЧС.

Почти целый день без света придется провести жителям дома №11 по улице Дунаева и дома №33 по улице Полтавской в Советском районе. Электричество здесь отключат в 9:00, а возобновят подачу в 17:00.

В Сормовском районе в домах № 28,30, 32 по улице Светлоярской и в доме №16 по улице Мокроусова отключат отопление. Тепло не будет поступать в квартиры с 9 до 15 часов.

Отключения плановые и связаны с необходимостью проведения работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства.