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Звезды17 января 2022 5:45

Колокольни Нижегородского кремля зазвонят одновременно 22 января

Соборный звон начнется в 16:30
Источник:kp.ru
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Храм в честь преподобного Симеона Столпника на Ивановском спуске.

Храм в честь преподобного Симеона Столпника на Ивановском спуске.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Соборный колокольный звон будет совершен 22 января в Нижегородском кремле. В 16:30 все действующие колокольни крепости зазвонят одновременно. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Раньше соборным звоном созывали горожан на богослужение, и сейчас было решено это традицию возобновить. На территории Нижегородского кремля работают три храма: Михайло-Архангельский собор, возрожденный в 2020 году храм в честь преподобного Симеона Столпника на Ивановском спуске и Спасская колокольня, построенная в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода.

Наилучшей точкой для восприятия колокольного звона станет площадь около Вечного огня – кстати, отсюда открывается вид одновременно на все три святыни.

Как сообщили в митрополии, соборный колокольный звон кремлевских храмов будет совершаться каждую субботу в 16:30 перед Всенощным бдением в канун воскресного дня.