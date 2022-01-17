Колокольни Нижегородского кремля зазвонят одновременно 22 января

Храм в честь преподобного Симеона Столпника на Ивановском спуске. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Соборный колокольный звон будет совершен 22 января в Нижегородском кремле. В 16:30 все действующие колокольни крепости зазвонят одновременно. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Раньше соборным звоном созывали горожан на богослужение, и сейчас было решено это традицию возобновить. На территории Нижегородского кремля работают три храма: Михайло-Архангельский собор, возрожденный в 2020 году храм в честь преподобного Симеона Столпника на Ивановском спуске и Спасская колокольня, построенная в 2021 году к 800-летию Нижнего Новгорода.

Наилучшей точкой для восприятия колокольного звона станет площадь около Вечного огня – кстати, отсюда открывается вид одновременно на все три святыни.

Как сообщили в митрополии, соборный колокольный звон кремлевских храмов будет совершаться каждую субботу в 16:30 перед Всенощным бдением в канун воскресного дня.