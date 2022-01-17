Правительство РФ выделит 5 млрд рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении пяти миллиардов рублей на строительство ледового дворца в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Правительства России.

Финансирование будет поступать частями в течение трех лет – в 2022 и 2023 году выделят по 2 млрд рублей и в 2024-м – ещё 1 миллиард. Ещё пять миллиардов рублей выделит правительство Нижегородской области, а остальные средства планируется получить от инвестора в рамках государственно-частного партнерства.

Как ранее писала «КП – Нижний Новгород», строительство ледового дворца должно начаться в 2022 году. Он будет расположен на Стрелке между футбольным стадионов и собором Александра Невского.

Согласно проекту, арена имеет пять уровней и рассчитана на 12 тысяч зрителей. В ее состав войдет многофункциональная хоккейная площадка с трибунами на 12 тысяч зрителей, малая ледовая арена на 200 зрителей, универсальный спортивный зал, а также тренажёрные залы.