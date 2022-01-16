Количество мусорных урн увеличат в нижегородском парке «Швейцария» весной 2022 года

Еще две детские площадки появятся в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в официальном Instagram парка «Швейцария».

Жительница Нижнего Новгорода пожаловалась в комментариях в Instagram парка «Швейцария» на то, что в парке не хватает мусорок вдоль откосов. По ее словам, их там вообще нет, а они необходимы нижегородцам.

- Очень боюсь к весне там отстают горы мусора. Там дети из какой-то секции каждую весну убирали откосы. А без урн вообще караул будет, — также добавила она.

Вопрос прокомментировал официальный аккаунт парка.

- Спасибо, наш бдительный гость! Не все урны выставлены, ближе к весне проверим их количество и вдоль откосов тоже!, — сообщили в Instagram парка.

Напомним, что еще две детские площадки появятся в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде.

Кроме того, нижегородские власти рассмотрят предложения о расширении парковки возле парка "Швейцария" в Советском районе.

Вопрос развития парковки у парка "Швейцария" был поднят в связи с распространившимися в сети кадрами, на которых клумбы возле парка превратились в парковочные места. Многие нижегородцы подчеркнули, что это следствие плохо организованной стоянки у "Швейцарии". Отмечалось также, что ближе, чем у Дворца спорта, в выходные дни машину не припарковать.