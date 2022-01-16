Первый участок газопровода до поселка Пыра построен в Нижегородской области Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

В городском округе городе Дзержинске Нижегородской области построили первый участок газопровода до поселка Пыра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На данный момент прокладка магистрали длиной 4 км вдоль южной стороны трассы М-7 завершена.

- Строительство газопровода имеет большое значение для жителей Пыры. Здесь живет около 2000 человек, много семей с детьми. Газификация открывает новые перспективы для улучшения качества жизни людей и для дальнейшего развития поселка, - уточнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Стоит отметить, что прокладка магистрали общей протяженностью 7 км до поселка завершится в первом полугодии 2022-го.

При строительстве участка газопровода до Пыры применялись современные технологии – использовали полиэтиленовую трубу, а также автомат стыковой сварки. По плану газификацию поселка завершат в 2023 году.

Напомним, что в ноябре 2021 года в Дзержинске началось строительство газопровода к поселкам Пыра и Пырские дворики.

Работы по подведению газа к поселку Пыра – это инвестиционный проект компании «Дзержинскгоргаз». В рамках встречи директор ООО «Дзержинскгоргаз» Елена Суслова рассказала об основных этапах строительства магистрального газопровода и о том, как жителям подготовиться к газификации домовладений.