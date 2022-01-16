Более 400 коррупционных преступлений раскрыли в Нижегородской области за 2021 год. Об этом сообщает телекомпания "Волга" со ссылкой на прокурора Нижегородской области Андрея Травкина.

По его словам, в прошлом году прокуратура проделала большой объем работы для обеспечения прав граждан. Известно, что в прошлом году задолженность по заработной плате на сумму более 130 миллионов рублей погасили по мерам прокурорского реагирования.

Кроме того, ведомство проводило надзор за соблюдением бюджетного законодательства при реализации федеральных, региональных и муниципальных программ.

- В 2021 году выявлено более 400 преступлений коррупционной направленности, и более 250 из них было связано со взяточничеством, - уточнил прокурор Нижегородской области.

Так, для реализации проектов из бюджета выделили более 33 млрд рублей. Как отметил Андрей Травкин, приоритетным направлением была борьба с коррупцией и с хищениями путём мошенничества, преступления в сфере лесопользования, а также в отношении несовершеннолетних.

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