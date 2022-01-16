Нижегородская «училка» раскритиковала певицу Глюкозу за предложение о школьных курилках

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман раскритиковала певицу Глюкозу за предложение о школьных курилках. Об этом она сообщила в одном из роликов в своем Instagram.

Так, певица Глюкоза недавно на одном из интервью предложила организовать места для курения в школах. Как заявила певица, многие дети начинают курить еще в школьное время, а в учебных учреждениях нет для этого специальных мест.

Нижегородская учительница русского языка и блогер возмутилась и раскритиковала такое предложение.

— В конце 2021 года была поднята главная школьная проблема современности. И поднял эту проблему не кто-нибудь, а певица Глюкоза, - иронично отмечает «училка». - А есть дети, которые выпивают, а где им прикажете это делать? В раздевалке перед физрой? Да там даже столиков нет и посуды. Налить не во что.

Подписчики согласились с Татьяной Гартман в комментариях, а также поблагодарили ее за такой юмор и иронию.

Напомним, что Татьяна Гартман – учительница русского языка из Нижнего Новгорода, которая создала YouTube-канала «Училка VS ТВ» и прославилась на всю страну тем, что поправляет ошибки в речи звезд и телеведущих, она неоднократно становилась героиней шоу «Вечерний Ургант».

Недавно Татьяна кардинально сменила имидж и стала блондинкой в программе «Модный приговор».

Ранее «Комсомолка» писала, что Татьяна Гартман разобрала ошибки в речи блогера Юрия Дудя и получила от него обратную связь. Блогер поблагодарил за новые знания и покаялся за многочисленные ошибки.