Нижегородцы пожаловались на горы мусора во дворах города

Нижегородцы пожаловались на горы мусора во дворах в Нижнем Новгороде Фото: @n.novgorod_online
Очередную гору мусора обнаружили на улице Спутника в Нижнем Новгороде. Фотографией свалки поделился анонимный пользователь в Instagram.
- Опубликуйте пожалуйста, анонимно. Из-за того что во дворах не чистят снег, перестали вывозить мусор. Улица Спутника,9, – написал автор фото.
Многие подписчики также пожаловались на плохую уборку мусора в их районах города, а некоторые даже отметили, что в других городах ситуация обстоит не лучше.
- В зелёном городе с прошлого года не вывозят, - поделилась местная жительница.
- На Коминтерна 12 такая же ситуация, - пишет в комментариях один из пользователей.
- Сегодня обращалась в Нижэкологию, сразу среагировали. Дук не чистит! Они ждут проезд, - комментирует одна из жительниц Нижнего Новгорода.
- Тоже звонила в нижэкологию, сказали что им нужно расчищенный участок дороги к контейнерам, обращайтесь в Администрацию района, в администрацию написала обращение, и ..... уточнили адрес... и конечно тишина, - подтверждает нижегородка.
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