Нижегородцы пожаловались на горы мусора во дворах города

Нижегородцы пожаловались на горы мусора во дворах в Нижнем Новгороде Фото: @n.novgorod_online

Очередную гору мусора обнаружили на улице Спутника в Нижнем Новгороде. Фотографией свалки поделился анонимный пользователь в Instagram.

- Опубликуйте пожалуйста, анонимно. Из-за того что во дворах не чистят снег, перестали вывозить мусор. Улица Спутника,9, – написал автор фото.

Многие подписчики также пожаловались на плохую уборку мусора в их районах города, а некоторые даже отметили, что в других городах ситуация обстоит не лучше.

- В зелёном городе с прошлого года не вывозят, - поделилась местная жительница.

- На Коминтерна 12 такая же ситуация, - пишет в комментариях один из пользователей.

- Сегодня обращалась в Нижэкологию, сразу среагировали. Дук не чистит! Они ждут проезд, - комментирует одна из жительниц Нижнего Новгорода.

- Тоже звонила в нижэкологию, сказали что им нужно расчищенный участок дороги к контейнерам, обращайтесь в Администрацию района, в администрацию написала обращение, и ..... уточнили адрес... и конечно тишина, - подтверждает нижегородка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммунальный мусор хотят сжигать в Нижнем Новгороде плазмотроном

Установку намерены испытать к концу года (подробнее)

«Это не помойка, это целое помоище»: Нижегородца поразил "курган" из мусора во дворе дома на улице Саврасова

Пользователи обсуждают в соцсетях появление очередной стихийной свалки во дворе жилого дома (подробнее)

Депутаты Думы обсудили тему вывоза твердых коммунальных отходов с территории Нижнего Новгорода

На территории города более 10 тысяч мест накопления ТКО (подробнее)

Переносной зенитный ракетный комплекс нашли около мусорных контейнеров в нижегородском дворе

В полицию обратился рабочий, который нашел снаряд при вывозе мусора (подробнее)

Депутаты Думы помогли очистить берега Левинки от мусора

Мероприятие прошло в рамках проекта «Действуем в защиту Левинки» (подробнее)