Ещё у 740 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 16 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 236 750 человек. За последние сутки было выявлено 740 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 723 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 поборол уже 223 714 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 212, а за последние сутки двадцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (6 480 человек), Санкт-Петербург (3 958 человек) и Московская область (3 147 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.