Дни профориентации пройдут в Дзержинске 19, 26 января и 1 февраля

Дни профессиональной ориентации «Стратегия поиска работы»пройдут в городе Дзержинске Нижегородской области 19, 26 января и 1 февраля в центре занятости населения. Об этом информирует региональное управление по труду и занятости населения.

– День профессиональной ориентации "Стратегия поиска работы" проводится для граждан, признанных безработными. На вопросы о правах безработных граждан, порядке и условиях начисления пособия по безработице ответит профессиональный юрист, – добавили в ведомстве.

В ходе мероприятия для присутствующих проведут групповую консультацию с профессиональным психологом, где можно будет обсудить смену направления сферы деятельности, вопросы трудоустройства и профессионального развития.

– Психолог поможет определить уровень стресса, притязаний и при необходимости предоставит рекомендации по коррекции той или иной характеристики, – заверили в управлении по труду и занятости населения. – Карьерный консультант центра занятости поможет составить резюме, а также предоставит рекомендации для успешного прохождения собеседования.

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