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Происшествия16 января 2022 7:58

Лысковский техникум оштрафовали на 1,2 миллиона рублей за драку преподавателей

В учебном учреждении произошел конфликт между учителями физкультуры и ОБЖ
Екатерина КУРГУЗОВА
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1,2 миллиона штрафа заплатит Лысковский агротехнический техникум за драку преподавателей физкультуры и ОБЖ. Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

Как сообщили в Отделе МВД России по Лысковскому району, между преподавателями техникума возник конфликт. Драка в техникуме произошла 17 ноября 2021 года в 11:00 в кабинете преподавателя физического воспитания - учитель физкультуры ранил ножом в руку учителя ОБЖ. В отношении мужчины избрана мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Кроме того, трудовая инспекция выявила в ходе проверки нарушения трудового законодательства - в учреждении не проводили оценку профессиональных рисков, у некоторых сотрудников нет справки об отсутствии судимости.

- У некоторых сотрудников нет справки об отсутствии судимости. По результатам проверки ГБПОУ "Лысковский агротехнический техникум" привлечено к административной ответственности. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, - подчеркнули в Госинспекции труда по Нижегородской области.

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