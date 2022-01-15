700 спасателей будут дежурить в местах крещенских купаний в Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Так, на Крещение - 2022 в регионе будут оборудованы 64 купелей. Во время купаний на Крещение в Нижегородской области у проруби будут дежурить спасатели МЧС и другие экстренные службы.

- Всем купающимся следует объективно оценить свои физические возможности, помнить о медицинских показаниях и соблюдать рекомендации спасателей и инспекторов ГИМС на местах купания!, - напомнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Напомним, что в этом году в Нижнем Новгороде будет оборудовано шесть месть для крещенских купаний. Все они должны отвечать требованиям МЧС.

- В местах купания создаются временные спасательные посты, пункты обогрева. Дно акватории в проруби должно иметь постепенный скат, без уступов, до глубины 1,8 метра и очищено от водных растений, стекла, камней и других предметов, - рассказали в ведомстве. - Купели будут оборудованы деревянными настилами и лестницами с перилами. У каждой проруби будет размещено не менее двух раздевалок.

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