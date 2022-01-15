Святочное шествие пройдет в Нижнем Новгороде 16 января

Святочное шествие состоится по улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде в воскресенье, 16 января. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородской епархии.

Так, ход начнется в 12:00 около церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы.

- Шествие христославов имеет глубокий смысл, так как улица названа в честь Покрова Пречистой Девы Марии, Матери Господа нашего Иисуса Христа. Участники шествия пройдут от церкви в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы до храма в честь Вознесения Господня. Перед началом шествия будет совершен молебен, - уточнили в Нижегородской епархии.

Отмечается, что после святочного шествия нижегородцев угостят горячим чаем и пирогами на площадке около Вознесенского храма. Там же участников шествия ждут игры, хороводы и колядки.

Напомним, что в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 15 января провел богослужение в день памяти преподобного Серафима Саровского.

На богослужении вместе с прихожанами молились заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Игорь Мещан, настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия с сестрами обители и настоятельница Спасского монастыря.