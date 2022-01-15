Бесплатные гинекологическое операции проведут в Нижнем Новгороде

Бесплатные гинекологическое операции проведут по ОМС в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил ГБУЗ НО Клинический диагностический центр в своем Facebook.

- В рамках операций по ОМС диагностический центр проведет малоинвазивные операции с осмотром полости матки, удаление полипов, субмукозных узлов миом, рассечение синехий в полости матки, лапароскопические операции на матке и придатках, удаления кист, труб, яичников по показаниям, а также вмешательства при бесплодии — проверка проходимости маточных труб, - уточнили в сообщении.

Так, операции проведет акушер-гинеколог Зыкина Екатерина Николаевна, ее стаж работы составляет более 15 лет.

Для того, чтобы попасть на прием, необходимо взять направление в поликлинике, женской консультации по месту жительства, а также пройти на отбор на операции в Диагностическом центре. Запись проводится по телефону 218-17-16, а консультации и отбор на операции проходят в будние дни с 8:00 до 14:00, каб.936 по живой очереди.