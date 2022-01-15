Митрополит Георгий провел богослужение в день памяти преподобного Серафима Саровского

В Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий 15 января провел богослужение в день памяти преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщается на сайте Нижегородской епархии.

- На богослужении вместе с прихожанами молились заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Игорь Мещан, настоятельница Дивеевского монастыря игумения Сергия с сестрами обители и настоятельница Спасского монастыря, - сообщается на сайте Нижегородской епархии.

В своем обращении глава Нижегородской митрополии поблагодарил игумению Сергию и поздравил всех с днем памяти преподобного Серафима Саровского.

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