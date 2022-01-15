Парк Кулибина в Нижнем Новгороде благоустроят в 2022 году

Парк Кулибина в центре Нижнего Новгорода благоустроят в 2022 году. Об этом сообщает НИА "Нижний Новгород" со ссылкой на администрацию Нижегородского района.

Так, финансирование работ обозначат после аукционов по благоустройству общественных пространств.

Согласно предоставленной информации, финансирование работ будет обозначено после аукционов по благоустройству общественных пространств, определенных по итогам рейтингового голосования в 2021 году.

Как сообщили в администрации Нижегородского района, в парке Кулибина появится новое ограждение по периметру территории и малые архитектурные формы, также отремонтируют пешеходные дорожки и усовершенствуют детскую игровую площадку.

Изменится ли или нет стоимость контракта на благоустройство парка - пока неизвестно.

Напомним, что игровой комплекс и арт-объекты появятся в благоустроенном парке Кулибина в Нижнем Новгороде.

Парк находится возле строящегося в данный момент жилого комплекса "Континенталь". Сначала парк Кулибина обещали благоустроить к 1 октября 2021 года, но сроки сдачи работ перенесли из-за необходимости уточнить перечень дополнительных работ и скорректировать проектно-сметную документацию. А также на решение повлияло резкое подорожание стройматериалов.

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