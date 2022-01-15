Ещё у 736 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 15 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 236 010 человек. За последние сутки было выявлено 736 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 866 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 поборол уже 222 991 житель Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 186, а за последние сутки двадцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (6 555 человек), Санкт-Петербург (3 314 человек) и Московская область (2 589 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.