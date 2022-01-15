Татьяны смогут сходить в «Лимпопо» за полцены 25 января

25 января 2022 года, в Татьянин день, в нижегородском зоопарке «Лимпопо» пройдет акция «Души моей, прекрасная Татьяна». В этот день посетить зоопарк можно будет за полцены. Об этом сообщает пресс-служба Зоопарка «Лимпопо».

Так, воспользоваться 50-процентной скидкой смогут все совершеннолетние посетительницы с именем Татьяна. Для этого нужно лишь предъявить документ, удостоверяющий личность - паспорт.

- Надеемся, что наш небольшой сюрприз порадует Татьян и как-то продлит ощущение праздника, которого нам сейчас так не хватает, - добавил генеральный директор нижегородского зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Напомним, что вчера, 14 января, в зоопарке «Лимпопо» в Нижнем Новгороде простились с одним из старейших обитателей – зубром Муратом. В возрасте 17 лет у животного не выдержало сердце. Об этом сообщают в социальных сетях страны птиц и зверей.

Зубра в годовалом возрасте привезли в «Лимпопо» из Ивановского зоопарка в 2005 году и с тех пор он жил здесь, нашёл себе верную подругу Музу и неоднократно обзаводился с ней семейством.

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