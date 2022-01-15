Дни открытых дверей проведут центры занятости населения Нижегородской области

Дни открытых дверей для нижегородцев проведут центры занятости населения. С 17 января по 3 февраля можно будет обратиться не только за помощью в поиске работы, но и оценить личные качества и мотивацию с помощью карьерных консультантов. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости населения.
Гражданам также помогут разобраться в соответствии требованиям профессии и зарплаты, помогут найти подходящую сферу деятельности. Специалисты будут информировать посетителей о положении на рынке труда и услугах службы занятости населения, а также ознакомят посетителей с банком вакансий.
Для подробной информации необходимо обратиться в районные центры занятости населения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:
* в группе Вконтакте
* в Одноклассниках
* в Фейсбуке
* в Инстаграм
* в твиттере
Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!