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Общество15 января 2022 7:04

Более 1,7 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области

На данный момент дефицита вакцин в регионе нет
Екатерина КУРГУЗОВА
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Более 1,7 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области. Об этом сообщает заместитель губернатора и министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

По данным на утро 15 января, всего привито 1 746 143 нижегородца, сколько из них получили второй компонент – не сообщается.

- При новом штамме «омикрон» вакцинация имеющимися вакцинами также подтвердила свою эффективность, - написал в Instagram Давид Мелик-Гусейнов.

Также он в очередной раз напомнил, что вакцинация существенно снижает риск тяжелого течения болезни и смерти.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (5 712 человек), Санкт-Петербург (2 708 человек) и Московская область (1 990 человек).

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