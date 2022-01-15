Кратковременные отключения телерадиовещания ожидаются в Нижегородской области 17 января

Кратковременные отключения трансляции телевизионных и радиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде и области в период с 02:00 до 11:00 17 января. Это связано с проведением плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях «Нижний Новгород», «Арзамас», «Саров» и «Выкса». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Перерывы вещания планируются в Нижнем Новгороде, Арзамасе, Выксе и Сарове. Утром и днем помехи и кратковременные перерывы возможны в трансляции 20 телевизионных и 3 радиоканалов цифрового эфирного телевидения, также аналоговых телеканалов и FM-радиостанций.

- Также во время проведения профилактических работ во всех пунктах вещания цифрового эфирного телевидения в Нижегородской области первый мультиплекс будет транслироваться в федеральной версии, то есть без региональных врезок, - сообщает ведомство.

Регламентное и регулярное обслуживание, которое производят во время профилактики, позволяет оборудованию прослужить как можно дольше и обеспечить трансляции без перебоев.

Дата и время перерывов согласованы с вещателями, точный график отключений на территории Нижегородской области имеется на сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ.