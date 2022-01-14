Более 14 млн рублей планируют потратить на обновление сквера на улице Березовской в Нижнем Новгороде

Новое благоустроенное пространство появится в Московском районе Нижнего Новгорода. Как указано на сайте госзакупок, сквер между домами 102, 104 и 104/1 на улице Березовской планируют сделать комфортным для посетителей. Объявлен электронный аукцион по выбору подрядчика.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 14 миллионов 459 тысяч рублей. Как указано в проектной документации, здесь появится большая пергола с диванами-качелями, по территории сквера будут размещены лавочки разных форм (в том числе, в виде многоугольников и звезд), указатели, вместительные урны, современные элементы освещения. Дорожки будут выполнены из бетонной брусчатки. К существующему озеленению добавят хвойные и лиственные деревья, высадят кустарники. Помимо этого, появятся цветники, изменится дорожно-тропиночная сеть. На участках, где покрытие дорожек будет снято, планируется высадка газонной травы. В остальном же проект предусматривает сохранение существующего травостоя. Для маломобильных групп населения в сквере установят тактильные плиты, пониженные бордюрные пандусы, а рядом с лавочками будут организованы места для колясок.

Заявки на участие в торгах принимаются до 21 января. Победителя торгов определят после рассмотрения вторых частей заявок 28 января. Контракт действует до конца 2022 года, однако работы должны быть выполнены до 15 июля. Так, весной планируется вырубка аварийных деревьев, замена старых покрытий и закупка малых архитектурных форм. Ближе к лету в сквере начнут устанавливать лавочки, урны и прочие элементы, а с 1 июня подрядчику предстоит заняться озеленением и продолжить установку МАФов.