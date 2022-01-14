Нижегородский омбудсмен проверила СИЗО из-за жалоб на избиения

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына посетила с проверкой СИЗО №1 после появления информации об избиениях. Об этом сообщает пресс-служба регионального омбудсмена.

Ранее в сети появилось видео, на котором осужденный рассказал, что его пытали в изоляторе осенью 2021 года. Мужчина навещал в СИЗО супругу и якобы во время визита его заперли в кабинете, а затем стали избивать, также угрожая жене.

В пятницу, 14 января 2022 года, омбудсмен встретилась с женой фигуранта ролика и убедилась в том, что жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

- Категорически не приемлю любое незаконное воздействие на лиц, находящихся под стражей. Оставляю на личном контроле результаты проводимой проверки, - подчеркнула Оксана Кислицына.

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