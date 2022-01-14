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Общество14 января 2022 15:34

На строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде направят около 18 млрд рублей ИБК

Общая стоимость проекта вероятно подорожает до 59 млрд рублей
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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Около 18 миллиардов рублей инфраструктурных бюджетных кредитов могут направить на строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Половина этих денег уйдет на вторую очередь проекта, включающую в себя появление участка дороги от улицы Ларина до трассы Нижний Новгород — Саратов. Об этом сообщает портал Gipernn.ru.

Кроме того, ещё 3,97 миллиардов рублей уйдет на третий этап работ, который протянется до дороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Оставшиеся деньги от ИБК будут выделены на четвертый этап. В целом, общая стоимость проекта по строительству дублера проспекта Гагарина подорожает до 59 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали, что протяжённость будущего дублёра проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде составит 14,3 километра, то есть сократится на 6,7 километра от первоначального варианта.

- Изначально мы имели крайне неэффективный проект, который охватывал территории двух муниципальных районов, предусматривал три пересечения с железнодорожными путями и практически не обеспечивал вовлечения новых площадок для освоения, - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов. - После детальной проработки генеральных планов двух муниципалитетов и неформального подхода к вопросу развития территорий мы пришли к новому варианту.

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