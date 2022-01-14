Почти 5 тысяч самосвалов снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода после снегопадов

С начала недели с улиц города вывезли почти 95 тысяч кубометров снега. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

После мощных снегопадов, которые прошли в Нижнем Новгороде в начале недели, с улиц было вывезено почти 95 тысяч кубометров снега. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

- Учитывая, что в самосвал убирается 20 кубометров снега, выходит, что всего с городских улиц его вывезли почти 4 750 грузовых машин, - объяснили в ведомстве.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалапбаев ранее поручил главам районных администрации контролировать ситуацию по уборке снега.

Так, в Ленинском районе все силы дорожников были брошены на расчистку центральных магистралей, чтобы избежать заужения проезжей части и обеспечить стабильную работу транспортной системы.

Тем временем, в Советском районе особое внимание сосредоточили на уборке снега и наледи с дорог и проездов, остановочных павильонов и тротуаров, подъездных путей к социально значимым объектам. На Автозаводе ведется отработка обращений жителей по очистке улиц и внутриквартальных проездов.

В Московском районе техника работает в микрорайоне Бурнаковский, а также на проспекте Героев. В выходные будет очищена улица Черняховского с привлечением эвакуатора, будут приведены в нормативное состояние подходы и к школе №69.

В Сормове дорожные бригады отрабатывают проблемные участки на балахнинской трассе, а также на улицах Федосеенко, Павла Мочалова, Иванова, Свободы и на проспекте 70 лет Октября. В Канавине уборкой снега занимаются 36 единиц спецтехники и 112 дорожных рабочих, а на придомовых территориях трудятся 230 дворников и 27 единиц спецтехники.

Дорожные проезды расчищают в Приокском районе, а в Нижегородском районе особое внимание уделяется придомовым территориям, общественным пространствам.

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