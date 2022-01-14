На 22% вырос госдолг Нижегородской области в 2022 году

Государственный долг Нижегородской области на 1 января 2022 года составил 104 миллиарда 642 миллиона 189 тысяч рублей, что на 22% больше, чем в 2021 году. Об этом сообщается в оперативной информации на сайте министерства финансов региона.

Известно, что 54,9 миллиарда рублей в структуре госдолга региона составляют бюджетные кредиты, ещё 49,6 миллиардов рублей занимают государственные ценные бумаги. Среди расходов также учтены государственные гарантии, которые составляют 141,5 миллион рублей.

Примечательно, что в выписке отсутствуют кредиты коммерческих банков и иных кредитных организаций.

Ранее мы сообщали, что доходы бюджета Нижегородской области на 2022 год составят 228,4 миллиардов рублей. Областной бюджет на 2022 год будет социально-направленным. Так, например, увеличили расходы на обеспечение детей-сирот и детей на 406 миллионов рублей, средства на ремонт дворовых территорий в муниципальных образованиях на 280 миллионов рублей.

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