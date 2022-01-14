Дополнительные электрички до Вязников запустили в Нижегородской области с 14 января

Дополнительные электрички до Вязников начнут ходить в Нижегородской области с 14 января. Электрички будут курсировать трижды в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщает пресс-служба АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания».

Так, из Вязников электропоезд будет уходить в 13:25 и прибывать на Московский вокзал Нижнего Новгорода в 15:35. Из Нижнего Новгорода отправление назначено на 12:44, а прибытие в Вязники в 15:11.

Новые пригородные поезда также позволят создать для пассажиров беспересадочное сообщение между Нижним Новгородом и Владимиром. Уехать из Владимира на электричке можно в 12:55, а из Коврова в 14:20, а прибытие в Нижний Новгород назначено на 18:09.

Напомним, что 28 декабря 2021 года было открыто прямое сообщение между Йошкар-Олой, Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом. Стоимость проезда в плацкарте составляет от 3661 рубля, в купе – от 4478 рублей.

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