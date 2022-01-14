В Минэкологии опровергли нападение на птиц ястребов с Балахнинского мусорного полигона

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Накануне социальные сети облетела информация о том, что ястребы-тетеревятники Зевс и Дикий, которых совсем недавно наняли на работу на мусорный полигон, летают по улицам Балахны и убивают голубей прямо на глазах прохожих. Местные не на шутку разволновались и уже хотели писать жалобы, но, как оказалось, хищные пернатые с полигона ТБО вовсе не причем.

- Наши ястребы не вылетают в город самостоятельно, они работают строго под присмотром своих хозяев. С птицами работают специально обученные сотрудники, - рассказали в министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области.

Специалисты объяснили, что на улицах Балахны охотилась другая птица – ястреб-перепелятник, который немного меньше хищников, нанятых для охраны мусорного полигона.

Также вниманию всех неравнодушных был представлен видеоролик, на котором показали процесс работы ястреба. Птицу достают из вольера и прикрепляют к кожаной перчатке, чтобы он никуда не улетел. Рабочий день ястреба проходит на руке у специалиста-орнитолога, который патрулирует территорию объекта. Завидев хищника, вороны, галки, голуби и чайки стаями поднимаются в воздух и улетают со свалки.

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